Gasmek el işi ürünleri, online satış sitesiyle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor
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Gasmek el işi ürünleri, online satış sitesiyle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor

Gasmek el işi ürünleri, online satış sitesiyle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) kursiyerleri, ürettikleri ürünleri değeri karşılığında oluşturulan www.gasmekpazarim.com online satış sitesinde vatandaşla buluşturuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) kursiyerleri, ürettikleri ürünleri değeri karşılığında oluşturulan www.gasmekpazarim.com online satış sitesinde vatandaşla buluşturuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASMEK'te mesleki kurslara katılan ve üretim yapma becerisi kazanan kursiyerler, oluşturdukları eserleri ve ürettikleri ürünleri www.gasmekpazarim.com online satış sitesinde görücüye çıkartıyor. Değeri karşılığında satış ve pazarlama olanağı sağlamak adına kurulmuş olan Gaziantep Üreten Eller (GÜREL), sanatsal ve kültürel açıdan şehrin imajını anlatan eserleriyle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor.

Online satış sitesinde Antep İşi, Çini, Kaneviçe, Sedef Kakma, Yağlı Boya, Amigurumi, Ebru İşi, Çanta, Hüsn-İ Hat, Maraş İşi, Tezhip, Yemeni ve Halı-Kilim kategorilerinde yer alan ürünlerle eşsiz bir mağaza platformu oluşturuluyor.

25 Aralık Panorama Müzesi, Mehmet Akif Ersoy Meslek Akademisi içerisinde bulunan satış ve teşhir mağazalarıyla yerelde yüz yüze ziyaretçi ağırlanırken, ulusalda da vatandaşa internet ortamında hizmet veriliyor. Ayrıca Trendyol ve N11 gibi büyük çaplı satış sitelerinden de vatandaşların ürünlere ulaşması mümkün kılınıyor. - GAZİANTEP

Gasmek el işi ürünleri, online satış sitesiyle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor
Gasmek el işi ürünleri, online satış sitesiyle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor
Gasmek el işi ürünleri, online satış sitesiyle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor
Gasmek el işi ürünleri, online satış sitesiyle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor
Gasmek el işi ürünleri, online satış sitesiyle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor
Gasmek el işi ürünleri, online satış sitesiyle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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