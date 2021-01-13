GASKİ yapılandırma süresini uzattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, su borçlarının yapılandırılmasına yönelik başlattığı ve peşin ödeme yapıldığında gecikme faizinde yüzde 90 indirim uygulanacak kampanyanın son başvuru tarihini 31 Ocak'a kadar uzattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, su borçlarının yapılandırılmasına yönelik başlattığı ve peşin ödeme yapıldığında gecikme faizinde yüzde 90 indirim uygulanacak kampanyanın son başvuru tarihini 31 Ocak'a kadar uzattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, GASKİ, kuruma borcu olan vatandaşların rahat ödeme yapabilmesi için harekete geçti.

Birikmiş su ve atık su borçlarının 6, 9, 12 veya 18 taksit olarak yapılandırılacağı, peşin ödeme ile yapılandıranlardan gecikme faizinin yüzde 90 indirileceği uygulamanın başvuru tarihi 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

İşlemler GASKİ merkez binası, GASKİ Karataş binası ve ilçelerde bulunan GASKİ şubelerinden yapılıyor.

Yapılandırmadan son ödeme tarihi 31 Ağustos 2020 ve öncesi olan faturalar yararlanacak.

Taksitlendirme yapacak vatandaşların taksit ödeme süreleri iki ayda bir olurken, ilk iki taksidin süresi geçmeden ödenmesi gerekiyor.

Bir yılda ikiden fazla gecikme olduğunda fırsattan yararlanma hakkı kaybediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz