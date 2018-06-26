Gaski'nin Su Yapılandırmasından Yoğun İlgi

GASKİ Genel Müdürlüğü'nün 7143 sayılı kanun kapsamında başlattığı 'Su Yapılandırmasına' Gaziantepli vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

GASKİ'nin merkez binasında su yapılandırması yapmak için gelen vatandaşlar uzun uzun kuyruk oluşturdular. Vatandaşlar, kısıtlı olan su yapılandırmasında yararlanmak için GASKİ'ye adeta akın ettiler.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler 7143 Sayılı kanun kapsamında su borçlarının yapılandırılmasında borçlu olan abonelerin, bu yapılanmadan yararlanması çağrısında bulundu.

Sönmezler, 7143 Sayılı Kanunun 31.03.2018 tarihinden önceki su borçlarını kapsadığını, peşin ödemelerde gecikme faizinin yüzde 90 indirileceğini söyledi.

Bu yapılandırmanın su borcu olanlar için gerçekten güzel bir fırsat olduğunu belirten Sönmezler, "Gaziantep'te yaşayan vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmesi gerekir. Peşin ödemeler büyük avantaj sağlıyor. Yine iki taksit ödemelerde de gecikme faizinden yüzde 50 indirim sağlanacak. Taksitli ödemeler için 6 aydan 18 aya kadar taksit imkanı bulunmaktadır. Yapılan taksitler iki ayda bir ödenecek. Abonelerimizin yapılandırma için kimlik bilgileri ile birlikte GASKİ Genel Müdürlüğü Merkez binasına veya Karataş şubemize müracaat etmeleri gerekiyor" dedi.

Yapılandırma müracaatlarının 31 Temmuz 2018 salı günü mesai bitiminde sona ereceğini ifade eden Sönmezler, "Abonelerimizin gereken hassasiyet göstermeleri ve son günü beklemeden bu fırsatı değerlendirmeleri kendi yararlarına olacaktır" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP