Gaski, Iso 9001 Belgesini Yeniledi

2010 yılında TSE'den TS EN ISO 9001: 2008 standardından belgeyi alan Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) mevcut belgesini bir kez daha yeniledi.

2015 yılında güncellemesi yapılan kalite standardının yeni versiyonuna geçiş işlemlerini tamamlayan GASKi Genel Müdürlüğü, TS EN ISO 9001: 2015 belgesini almaya hak kazandı. GASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında yapılan tören ile TSE Güneydoğu Bölge Müdürü Rıza Okumuş tarafından GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler'e TS EN İSO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi takdim edildi.

Kalitenin bir ekip işi olduğunu ifade eden GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, günden güne çıtayı yükselteceklerini ifade etti. Sönmezler, Kalite yönetim sistemi ilgili yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamanın temel kalite politikaları olduğunu da söyledi. - GAZİANTEP