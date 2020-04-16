GASKİ İnönü Caddesi'nin altyapısını yeniliyor Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), İnönü Caddesi'nin altyapısını yenileme çalışmalarına başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), İnönü Caddesi'nin altyapısını yenileme çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yerinde incelediği yenilme çalışmalarıyla, sorunlar yaşanan İnönü Caddesi ile çevresinin altyapı sorunları kökten çözülecek.

GASKİ ekipleri, içme suyu hattındaki kullanım ömrünü tamamlamış betonarme boruları, korozyon direnci yüksek daha sağlıklı 150 ile 800 milimetrelik borularla değiştirecek.

Kanalizasyon altyapısı da elden geçirilerek taş kanallar sökülecek, 600 milimetrelik beton borular yerleştirilecek.

Kaynak: AA