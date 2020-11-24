GASKİ'den borçlulara yapılandırma müjdesi
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GASKİ'den borçlulara yapılandırma müjdesi

24.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:12
GASKİ'den borçlulara yapılandırma müjdesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler 7256 Sayılı Kanun kapsamında su borçlarının yapılandırılmasının başlandığını, peşin ödeme yapıldığında gecikme faizinde yüzde 90 indirim uygulanacağının müjdesini verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler 7256 Sayılı Kanun kapsamında su borçlarının yapılandırılmasının başlandığını, peşin ödeme yapıldığında gecikme faizinde yüzde 90 indirim uygulanacağının müjdesini verdi.

Birikmiş su borcu olan vatandaşların rahat ödeme yapabilmesi için GASKİ harekete geçti. Bu kapsamda açıklamada bulunan GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler yürürlüğe girmiş olan 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" hükümleri uyarınca kurum olarak vatandaşların birikmiş bulunan su ve atık su borçlarının 6-9-12 veya 18 taksit olarak yapılandırılacağını, peşin ödeme ile yapılandıranlardan gecikme faizinin yüzde 90 indirileceğini, son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu söyledi. Hem peşin hem taksit için son ödeme tarihi Ocak ayı sonu olarak belirlenirken taksitlendirme yapacak vatandaşların taksit ödeme sürelerinin iki ayda bir olduğunu ve ilk iki taksitinin süresini geçmeden ödeme zorunluluğu bulunduğunu aktaran Hüseyin Sönmezler, bir yılda ikiden fazla gecikme olduğunda fırsattan yararlanma haklarını kaybedeceğini vurguladı. Yapılandırmadan son ödeme tarihi 31 Ağustos 2020 ve öncesi olan faturalar yararlanacak.

"Bu yapılandırma su borcu olanlar için güzel bir fırsat"

GASKİ Genel Müdürü yaptığı açıklamasında gerekli hazırlıkları tamamladığını ifade ederek, " 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 7256 sayılı kanun hükümleri uyarınca birikmiş bulunan su ve atık su borçları yapılandırılacak. Bu yapılandırma su borcu olanlar için gerçekten güzel bir fırsat. Gaziantep'te yaşayan vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmesi gerekir. Abonelerimizin yapılandırma için kimlik bilgileri ile birlikte GASKİ Genel Müdürlüğü Merkez binasına veya Karataş Şubemize müracaat etmeleri gerekmekte" diye konuştu. - GAZİANTEP

GASKİ'den borçlulara yapılandırma müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Feride Pelin İnal

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