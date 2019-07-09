GASKİ'den birikmiş su borcu olanlara ödeme kolaylığı

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, birikmiş su borcu olanlara 10 Ağustos 2019'a kadar başvurmaları halinde 25 aya varan taksitlendirme imkanı sağlayacak.

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, yaptığı açıklamada, Gaziantep'te yaşayan insanların suya kesintisiz ulaşmaları için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Yeni gelişen mahallelerin tamamının altyapı sorunlarını hızlı bir şekilde çözdüklerini, uluslararası finans ve hibe modellerini kullandıklarını dile getiren Sönmezler, "Uzun zamandır herhangi bir kesinti söz konusu olmadı. Daha kaliteli, daha uygun maliyetli ve yeterli suyumuz var. Temmuz ayındayız, suyla alakalı sıkıntımız yok. Bu yıl depomuzdaki doluluk oranı yüksek, kuyularımız da verimli. Önümüzdeki yıllarda bir sıkıntı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sönmezler, Gaziantep'in su konusunda gerçekten fakir bir şehir olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı suya erişebilmesini sağlamak ve sürdürülebilir bir hale getirebilmek için çok büyük projeleri hayata geçiriyoruz. Şükürler olsun ki hem Düzbağ İçme Suyu Projesi, hem de yeni İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz tamamlandı. Özellikle Düzbağ İçmesuyu Projesi Gaziantep'in uzun yıllar içme suyu sorununu çözecek. Tabii ki kaliteli, yeterli, uygun maliyetli suya ulaşmak istiyoruz. Gaziantep'in içme suyu fiyatları bugün Türkiye genelinde makul seviyelere inmiş durumdadır. Bir yandan su borcu olan vatandaşların borçlarını kolaylıkla ödeyebilmesi amacıyla da 10 Temmuz-10 Ağustos 2019 arasında geçerli olmak kaydıyla yeni bir taksitlendirme kararı aldık. GASKİ'ye su borcu olan vatandaşlara GASKİ veznelerine gelerek 25 aya varan vadeden veya kendilerine sunulacak diğer seçeneklerden istifade etmesini öneriyoruz. GASKİ'ye birikmiş su borcu olan vatandaşları 10 Ağustos 2019'a kadar tüm GASKİ şubelerine bekliyoruz."

Kaynak: AA