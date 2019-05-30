GASKİ, AB'Den 21 Milyon Euro Hibe Aldı

Altyapı sorunlarının çözümüne yönelik 5 önemli proje için yüzde yüz hibe olan AB fonu kullanacaklarını ifade eden GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, bu hibe için geçtiğimiz günlerde Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile İller Bankası arasında Avrupa Birliği finansmanlı proje anlaşması imzalandığını söyledi. Bu fonun yoğun mülteci göçüne maruz kalan Güneydoğu Anadolu Bölgesiyle ilgili olduğunu belirten Sönmezler, GASKİ'nin altyapı projelerini hibe ile gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplam 71.8 milyon Euro'luk proje ile yürütülecek belediye altyapı çalışmaları arasında içmesuyu şebekelerinin yapımı ve iyileştirilmesi; atık su şebekelerinin ve arıtma tesislerinin yanısıra katı atık tesislerinin yapımı ve kapasitelerinin artırılmasının da yer aldığını belirten Sönmezler, bu hibe ile Karkamış İçmesuyu, Karkamış Kanalizasyon, Karkamış Atıksu Arıtma Tesisi, Altınüzüm-Boğaziçi Kanalizasyon ve Altınüzüm-Boğaziçi-Yeşilyurt Atıksu Arıtma Tesisi projelerini gerçekleştireceklerini kaydetti. Sönmezler, ayrıcaAB hibesi ile bu yıl içerisinde ihalelerinin yapılabileceğini belirtti.

Bu kapsamda; 140.000.000 TL üzerinde bir finansmanın Gaziantep altyapısı için kullanılacağını ve geri ödemesinin olmayacağını söyleyen Sönmezler, Gaziantep'in diğer altyapı projeleri için de AB fonlarını kullanma girişimlerinin devam ettiğini ifade ederek, "İnşallah doğru kaynaklarla Gaziantep'in altyapı sorununu gidereceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler