GASKİ, 9 ilçede toplam 2 milyon metre içme suyu hattı yaptı

27.08.2019 16:22

6360 sayılı yasa ile Büyükşehir sorumluluk alanlarına dahil olan Şahinbey, Şehitkamil ilçelerinin kırsal mahalleler ile 7 taşra ilçenin merkezinde ve bağlı mahallelerinde 2014–2019 yılları arasında alt yapı çalışmalarını hızlandıran GASKİ Genel Müdürlüğü, özellikle içme suyu, kanalizasyon, fosseptik ve kuyu açma gibi çalışmaları ile kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

GASKİ sorumluluk alanına dahil 9 ilçede, 471 bin 445 nüfus ve toplam 608 mahalle genelinde 2 milyon 260 bin 988 metre içmesuyu hattı, 1 milyon 240 bin 503 metre kanalizasyon hattı, 20 bin 741 metre yağmursuyu hattı, 69 adet fosseptik, 97 adet içmesuyu deposu ve 10 adet de arıtma tesisi yaptı.

İlçelerden ve taşra köylerden gelen talepleri yatırım programına alarak hemen çalışmaya başladıklarını ifade eden GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Gaziantep'in en merkezinden en kırsal alanına alt yapıdaki çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Bültenler