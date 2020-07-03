Gasilhane personeline yönelik psikolojik destek semineri verildi
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Gasilhane personeline yönelik psikolojik destek semineri verildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, gasilhane personeline yönelik psikolojik destek semineri düzenledi.

Gasilhane personeline yönelik psikolojik destek semineri verildi
03.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:11

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, gasilhane personeline yönelik psikolojik destek semineri düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliğiyle Mezarlık Dairesi Başkanlığına bağlı gasilhane çalışanları için hizmet içi eğitim semineri verildiği belirtildi.

Uzman Psikolog Dr. Betül Uzuner tarafından verilen seminerde, yakınını kaybeden insanlara nasıl davranılması gerektiği, sevdikleri kişilerin kaybı ile başa çıkmanın yolları ve matemin süresi gibi konuların anlatıldığı ifade edildi.

Seminerde ayrıca değişim için fırsatları değerlendirmenin, alışkanlıkların ve negatif yüklerden uzaklaşarak pozitife dönmenin öneminden bahsedildiği kaydedildi.

Seminer sonunda Uzuner'in personellerin soruları yanıtladığı belirtildi.

Kaynak: AA

Manşet

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