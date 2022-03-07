Gasbettiği altın kolye ile birlikte yakalandı

ADANA'da sokakta yürüyen K.T.'nin (25) boynundaki altın kolyeyi alıp, kaçan Musa T. yakalandı. Kolye bulunup sahibine teslim edilirken, Musa T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Şubat günü saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Markete gitmek için evinden çıkan K.T. (25) isimli kadını takip eden kişi, arkasından yaklaştı, boynundaki altın kolyeyi kopartarak alıp, kaçtı. K.T., kapkaççının peşinden koştu ancak yakalayamadı. K.T.'nin ihbarı üzerine bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Musa T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.