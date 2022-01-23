Gasba direnince bacağından vuruldu - Haberler
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Gasba direnince bacağından vuruldu

Gasba direnince bacağından vuruldu
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da ara sokakta kendisini gasbetmek isteyen motosikletli iki kişiye direnen Diyar G. (25), sol bacağından tabancayla vuruldu.

KEPEZ, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da ara sokakta kendisini gasbetmek isteyen motosikletli iki kişiye direnen Diyar G. (25), sol bacağından tabancayla vuruldu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi, Habipler Mahallesi, 5725 Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen Diyar G., yanına yaklaşan motosikletli iki kişi tarafından gasbedilmek istendi. Direnen Diyar G., gaspçılarla kavgaya tutuştu. Gaspçılar, daha sonra Diyar G.'yi sol bacağından tabancayla vurup kaçtı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polise, gasbetmek isteyen kişilerin kendisini vurduğunu söyleyen Diyar G., sağlık ekibi tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Gasba direnince bacağından vuruldu

Gasba direnince bacağından vuruldu

Gasba direnince bacağından vuruldu

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri

Polis, Kepez, Güncel, Haber

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