Garzan Ovası'nda buğday hasadı başladı

Siirt'in en büyük tarım arazilerine sahip Kurtalan ilçesinde buğday hasadına başlandı

Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat yaptığı açıklamada, Garzan Ovası'nda yetişen buğdayın hasat edilmeye başlandığını belirterek, "Aşırı yağışlar nedeniyle verim düşük kaldı. Bu yıl rekoltenin yüzde 20-25 civarında düşük olmasını bekliyoruz. Bu yılki rekoltemizin 100 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Çiftçilerden Erdal Özlük ise buğday hasadının bu yıl biraz erken başladığını belirterek, verimin beklentilerini karşılamadığını kaydetti.

Kaynak: AA