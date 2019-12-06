Garuda Hava Yolları CEO'su "kaçakçılık" gerekçesiyle kovuldu

06.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:00

Endonezya'da devlete ait Garuda Hava Yolları CEO'su Ari Askhara'nın işine motosiklet kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle son verildi.

BBC'nin haberine göre, Askhara, Harley Davidson marka bir motosiklet ve iki katlanabilir bisikletin ithalatını bildirmemekle suçlanıyor.

Endonezya'nın Devlete Ait Şirketlerden Sorumlu Bakanı Erick Thohir, motosiklet ve bisikletlerin Fransa'dan getirildiğini belirtti.

Thohir, konunun incelenmeye devam edileceğini belirterek "Bu işlemler bir şahıs tarafından değil, devlete ait bir şirkette yapıldı." dedi.

Söz konusu motosiklet ve bisikletlerle ilgili ödemelerin de Garuda'nın Finans Müdürü tarafından Amsterdam'da yapıldığı kaydediliyor.

Yetkililer, Askhara'nın bu yolla yaklaşık 107 bin dolarlık gümrük vergisini ödemekten kaçındığını belirtiyor.

Kaynak: AA