KOZAN, ADANA (İHA) - Garsonu vuran zanlıdan "yasak aşk" iddiası

Adana'da bir garsonu silahla vuran zanlı tutuklandı

Zanlı, yengesiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü için garsonu yaraladığını ileri sürdü

ADANA - -Adana'da bir garsonu iş yerinde silahla vuran zanlı tutuklandı. Zanlı, yengesiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü için garsonu yaraladığını ileri sürdü

Edinilen bilgiye göre olay, 28 Aralık saat 19.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan Bulvarı'ndaki bir kebapçıda meydana geldi. Kebapçıda garson olarak çalışan Erdal Çelik, iş yerinde bulunduğu sırada husumetlisi olduğu öne sürülen Enes Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Çelik, açılan ateşten korunmak için restoranın içerisine kaçıp, masanın altına saklandı. İçeri giren Enes Y., tabancayı Çelik'e doğrultup peş peşe ateş etti. Başına ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çelik, kanlar içinde yere yığıldı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli Enes Y., Çelik'in iş arkadaşları tarafından yakalanıp darp edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Çelik, ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Enes Y. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Enes Y., emniyete götürüldü.

Çeşitli suçlardan 7 kaydının bulunduğu öğrenilen Enes Y.'nin, ifadesinde, "Amcamın eşiyle ilişkisi vardı. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü de iş yerine gidip, vurdum" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enes Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanede tedavi gören Çelik'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.