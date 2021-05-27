Garson, müşteriyi Heimlich manevrasıyla boğulmaktan kurtardı
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Garson, müşteriyi Heimlich manevrasıyla boğulmaktan kurtardı

Garson, müşteriyi Heimlich manevrasıyla boğulmaktan kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Galler'de bir Hint lokantasında çalışan garson, yemek yediği sırada boğazına tavuk parçası kaçan müşteriyi Heimlich manevrasıyla boğulmaktan kurtardı.

Galler'de bir Hint lokantasında çalışan garson, yemek yediği sırada boğazına tavuk parçası kaçan müşteriyi Heimlich manevrasıyla boğulmaktan kurtardı.

Galler'de bulunan Hint lokantası Bangor Tandoori'de garsonluk yapan 24 yaşındaki Bangladeş kökenli Sheakh Rifat, restoranda boğazına tavuk parçası kaçan müşteriyi Heimlich manevrasıyla boğulmaktan kurtardı. Müşterisinin hayatını kurtaran Rifat, restorandakiler tarafından alkışlanarak kutlanırken, olay anı ise restoranda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Rifat yaptığı açıklamada, müşterilerin bir şeye ihtiyacı olup olmadığına bakmak için restoranı gezdiği sırada bir müşterinin kızardığını ve boğazının yırtılırcasına öksürdüğünü gördüğünü ifade ederek, yanlış bir şeyler olduğunu anladığını ve müdahale etmeye karar verdiğini belirtti. "Birkaç denemeden sonra boğazından bir parça tavuk çıktı. Adam tekrar nefes almaya başladı" ifadeleri kullanan Rifat, babasının çocukken kendisini boğulmaktan bu şekilde kurtardığını itiraf etti.

Rifat ayrıca, hayatını kurtardığı müşterinin kendisine sarıldığını ve restorandan ayrılırken iyi bir bahşiş bıraktığını açıklarken, "Bana sarıldı ve sohbet ettik. Benimle bir fotoğraf çekti ve bana iyi bir bahşiş verdi. Başlangıçta bahşişi reddettim çünkü ben Müslümanım ve dinimize göre birine yardım ediyorsanız bunu özverili bir şekilde yapmanız gerekir. Dürüst olmak gerekirse bu harika bir duygu. Haberlerde olacağımı hayatımda hiç hayal etmemiştim" dedi. - CARDIFF

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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