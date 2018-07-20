Garson Kadın, Kalçasını Elleyen Tacizciyi Tek Hamlede Yere Serdi
ABD'deki restoranda garson kadını eliyle taciz eden müşteri, genç kadının müdahalesi ile neye uğradığını şaşırdı. Herkesin ortasında dayak yiyen tacizci adam, polis tarafından gözaltına alındı.
21 yaşındaki Emelia Holden, ABD'nin Georgia Eyaleti'ndeki restoranda çalışırken müşterilerden biri genç kadının kalçasını elledi. Tacizci adam hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti ancak Holden bu çirkin hareketin peşini bırakmadı.
TACİZCİYİ YERE SERDİ
Genç garson, tacizci erkeği yakaladığı gibi yere fırlattı. Daha sonra adama bağıran Emelia, polise haber verdi.
2 GÜN GÖZALTINDA TUTULDU
30 Haziran'da gerçekleşen olayın ardından, polis tacizciyi iki gün gözaltında tuttu. Olay, mekanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken görüntüler ABD kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
İngiliz basınına konuşan Emelia Holden, bütün kadınların kendilerini savunabilmeleri gerektiğini söylerken, "Kadınlar istediğini giymekte özgürdür" dedi.
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O zaman hemen günümüz geri kalmış türkiye kafasından bi yorum yapalım. Kadında öyle giyinmeseymiş o zaman kardeşim adam haklıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Herif bi yemek yiyecek, zannediyo restorantla içindekileri de satın alıyo. İşletme sahibi olacaktım ki görünCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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dürbünlü bacın ne hallere düşmüş allah böle bacıyı kimseye vermesin bacında bacı)))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu yabacı kadınlar da artık bıkmıs bu durumdan ilişki serbest dıye herseye boyun egmıyolar.ama ne güzel ki bizim ülkemızde namuslu erkelerimiz var cok sukur.(bazı çürükler hariç)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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laiklik elden gidiyeeeCevap Yaz 3 Yayından Kaldır