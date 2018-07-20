Garson Kadın, Kalçasını Elleyen Tacizciyi Tek Hamlede Yere Serdi

21 yaşındaki Emelia Holden, ABD'nin Georgia Eyaleti'ndeki restoranda çalışırken müşterilerden biri genç kadının kalçasını elledi. Tacizci adam hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti ancak Holden bu çirkin hareketin peşini bırakmadı.

TACİZCİYİ YERE SERDİ

Genç garson, tacizci erkeği yakaladığı gibi yere fırlattı. Daha sonra adama bağıran Emelia, polise haber verdi.

2 GÜN GÖZALTINDA TUTULDU

30 Haziran'da gerçekleşen olayın ardından, polis tacizciyi iki gün gözaltında tuttu. Olay, mekanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken görüntüler ABD kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İngiliz basınına konuşan Emelia Holden, bütün kadınların kendilerini savunabilmeleri gerektiğini söylerken, "Kadınlar istediğini giymekte özgürdür" dedi.