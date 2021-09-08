Garry's Mod 20 milyon adet satış yaptı
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Garry's Mod 20 milyon adet satış yaptı

Garry's Mod 20 milyon adet satış yaptı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Garry's Mod, 2021 Eylül ayı itibariyle 20 milyon adet kopyasının sattığı açıklandı

2006 yılında Steam'de bağımsız bir oyun olarak ortaya çıkmadan önce 2004'te piyasaya sürülmüştü. Aradan geçen 16 yılın ardından Garry's Mod 20 milyon adet kopya sattı.

Adından da anlaşılacağı üzere Garry's Mod, bir oyundan ziyade oyun fizik motoru. Facepunch Studios tarafından geliştirilen ve Valve tarafından yayınlanan Garry's mod bir sandbox oyunudur. Garry's Mod'un belirlenmiş temel bir amacı yoktur ve oyuncuya nesneleri serbestçe manipüle etmek için bir olanak sağlar.

Garry Newman tarafından yapılan Garry's Mod, Valve'ın Source oyun motoru için bir mod olarak yapıldı ve Kasım 2006'da Valve tarafından yayınlanan bağımsız bir sürüme genişletilmeden önce ise Aralık 2014 tarihinde piyasaya sürüldü.

Garry's Mod satışları son 5 yıla göre hızlanıyor gibi görünüyor. Oyun, 2016 yılında 10 milyon satış kilometre taşına ulaşmıştı. Buna satışın üzerine 5 yıl içerisinde 10 milyon adet satış eklendi ve 2021 Eylül ayında 20 milyon adet satış yapmış oldu.

Garry's Mod, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada "Garry's Mod 20 milyon satış rakamına ulaştı! Son 16 yılda oynayan ve saymaya devam eden herkese teşekkürler!" mesajını paylaşırken Garry Newman, tweetin altına "Keşke satılan her kopya için bir dolar alsaydım" şeklinde tweet attı.

Garry's Mod 20 milyon adet satış yaptı
Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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