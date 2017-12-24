Galatasaray'ın Göztepe'yi ağırladığı maça 11'de başlayan Garry Rodrigues sakatlandı ve yerini Yasin Öztekin'e bıraktı.



Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Göztepe ile karşılaşan Galatasaray'da Garry Rodrigues şoku yaşandı. Karşılaşmaya 11 başlayan ve 19. dakikada gol atan Rodrigues, sakatlandı. Müsabakanın 38. dakikasında sakatlanan 27 yaşındaki futbolcu, 41. dakikada oyundan çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, Rodrigues'in yerine Yasin Öztekin'i oyuna dahil etti.



Rodrigues, oyun alanından çıkarken, göz yaşlarına hakim olamadı. - İSTANBUL