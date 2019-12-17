Garry Rodrigues, PFDK'ya sevk edildi

17.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:45

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Fenerbahçeli Garry Rodrigues'in Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği, PFDK sevklerini resmi siteden yayımladı. Garry Rodrigues'in yanı sıra Fenerbahçe saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, Beşiktaş ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama ve yapılan sevklerin tümü şu şekilde: 1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 13.12.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 13.12.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 14.12.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü görevlisi OĞUZHAN ERDOĞMUŞ'un 15.12.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi MUAMMER KAYA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi ve 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 8/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,FENERBAHÇE A.Ş. futbolcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.8- BEŞİKTAŞ A.Ş Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.9- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12. ve 8/13. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.10- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 14.12.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü futbolcusu AYKUT DEMİR'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.11- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 14.12.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 16.12.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,GİRESUNSPOR Kulübü futbolcusu YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi SİNAN AKGÜN'ün aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 15.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,GİRESUNSPOR Kulübü teknik sorumlusu HAKAN KUTLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,GİRESUNSPOR Kulübü kaleci antrenörü ZAFER ÖZGÜLTEKİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi FERHAT KARADEMİR'in 16.12.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.12- BOLUSPOR Kulübü'nün 14.12.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.13- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 14.12.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.14- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 14.12.2019 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,ESKİŞEHİRSPOR Kulübü görevlisi HAKİM İNCİ'nin aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 17.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,ESKİŞEHİRSPOR antrenörü ZAFER ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.15- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 14.12.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,ADANASPOR A.Ş. futbolcusu RONEI GLEISON RODRIGUES DOS REIS'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 15.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.16- CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübü futbolcusu MEHMET SEYFETTİN SEDEF'in 15.12.2019 tarihinde oynanan CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.17- AKHİSARSPOR Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR-AKHİSARSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.18- BURSASPOR Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan ALTINORDU-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü futbolcusu ANIL KARAER'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 17.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kaynak: DHA