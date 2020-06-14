Garo's Restaurant sezonu açtı Bodrum Türkbükü'nün ünlü balık Restourant'ı Garo's Restaurant'ın patronları Garo Nişan ve Çetin Sağıroğlu dünyayı saran korona virüs salgını sonrası normalleşme ile birlikte yaz sezonu açtı.

Bodrum Türkbükü'nde bulunan Garo's Restaurant& ; kapılarını açarak misafirlerini ağırlamaya başladı. Mekan ilk günki lezzetleri ve manzarasıyla Bodrum'da misafirlerine unutulmaz anlar yaşatırken aynı zamanda işletmeci olan Çetin Sağıroğlu'nun dj müzikleri ile eğlendiler. İlk gününde Garo's Restaurant'a Gaye-Alpay Başaran, Ercan-Jale İşal, Altay-Gülsüm Biber, Jean Claude-Şale Kayuka gibi tanınmış simalar geldiler.



