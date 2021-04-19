Garo Paylan kimdir? Garo Paylan kaç yaşında, nereli?
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Garo Paylan kimdir? Garo Paylan kaç yaşında, nereli?

Garo Paylan kimdir? Garo Paylan kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Eğitimci ve siyasetçi olan Garo Paylan, şu an HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili olarak görev alıyor. Garo Paylan, bugün Twitter hesabından Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olacağını duyuran Paylan'ın hayatı merak ediliyor. Peki Garo Paylan kimdir? Garo Paylan kaç yaşında, nereli? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Eğitimci ve siyasetçi olan Garo Paylan, şu an HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili olarak görev alıyor. Garo Paylan, bugün Twitter hesabından Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olacağını duyuran Paylan'ın hayatı merak ediliyor. Peki Garo Paylan kimdir? Garo Paylan kaç yaşında, nereli? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GARO PAYLAN KİMDİR?

Garo Paylan, 3 Ekim 1972'de İstanbul'da doğan Türkiye Ermeni'si eğitimci ve siyasetçidir.

Garo Paylan, aslen Malatyalı olan Ermeni bir ailenin üç çocuğundan ortancasıdır. Kuşaklardır ayakkabıcı olan ailesi, 1969'da Malatya'dan İstanbul'a göç etmiş ve kendisine dedesi Yemenici Garabet'in adının kısa hâli olan Garo adını vermişti. Eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Paylan, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı.

Bir dönem Yeşilköy Ermeni Okulu'nda yöneticilik yaptı ve Ermeni okullarının bağlı olduğu cemaat vakıfları tarafından kurulan eğitim komisyonunda koordinatör olarak görev aldı. Ana dil temelli çok dilli eğitimin gelişimi için projeler yönetti. Bir Hristiyan olan Paylan, nüfus cüzdanının din kısmında Hristiyan yazdığı için çocukluğundan beri gittiği kurumlarda birçok kez ayrımcılığa uğradığını belirtti.

Siyasi Kariyeri

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nin İstanbul'da üçüncü bölge ikinci sıradan milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi ve böylece TBMM tarihinde 54 yıl sonra meclise giren milletvekillerinden biri oldu.

Kasım 2015 genel seçimlerinde de HDP 'nin İstanbul milletvekili seçildi.

13 Ocak 2017'de Türkiye parlamentosunda "1913-23 döneminde dört halkı kaybettik. Ermenileri, Rumları, Süryanileri, Yahudileri kaybettik. Büyük katliamlarla, soykırımlarla bu topraklardan ya sürüldüler ya mübadelelere uğradılar. Bir zamanlar yüzde kırktık, bugün binde biriz. Herhalde başımıza bir iş geldi ki -ben adına soykırım diyorum, siz ne derseniz deyin- bugün binde biriz." cümlelerini kurarak yaptığı konuşmada soykırım sözcüğünü kullanması AKP, CHP ve MHP milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı; konuşmaya cevaben söz alan bu üç partinin grup başkanvekilleri Ermeni Soykırımı'nın olmadığını söyleyerek Paylan'ın parlamento iç tüzüğünün 161. maddesi gereğince cezalandırılmasını talep etti.

Bunun üzerine Paylan'a "Türkiye Cumhuriyeti'ne veya onun anayasa düzenine sövmek, meclis yapıları yahut eklentileri içinde yasak bir eylemde bulunmak" gerekçesiyle üç birleşimden uzaklaştırılma cezası verildi ve sözlerin meclis tutanaklarından da silinmesi kararlaştırıldı. 161. maddeye göre cezalandırılmasını anlam veremediğini söyleyen Paylan, olayla ilgili olarak "Hakaret içermeyen, tarihi bir tez ortaya koyan bu konuşmama gösterilen tahammülsüzlük, yeni milliyetçi cephenin özgürlükleri ne kadar daralttığını, daraltacağını gösteriyor. ... Bu linçi, aşırı milliyetçi ve faşizan iklimden endişe duyuyorum." yorumunu yaptı. Ayrıca kürsü dokunulmazlığı ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılması" olarak gördüğü cezanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

2018 Genel Seçimleri, HDP (Halkların Demokratik Partisi) Diyarbakır Milletvekili Adayı.

GARO PAYLAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Garo Paylan 1972 doğumlu olup 49 yaşında ve aslen Malatyalı olan Ermeni bir ailenin çocuğudur.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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