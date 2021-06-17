Garo Paylan kimdir? Garo Paylan nereli, kaç yaşında?

Garo Paylan gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Garo Paylan kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. HDP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan hakkında araştırılan soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Garo Paylan kimdir? Garo Paylan nereli, kaç yaşında? HDP'li siyasi isimlerden biri olan Garo Paylan hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

GARO PAYLAN KİMDİR?

Garo Paylan, 1972 yılında Malatya'da dünyaya geldi.

Ekonomist; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.

Ermeni okullarında yöneticilik yaptı. Ana dili temelli çok dilli eğitim alanında çalışmalar yürüttü. Halkların Demokratik Partisinin Kurucu Üyesidir. HDP'de 2 dönem Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısıdır.

25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.

Paylan, iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde İspanyolca bilmektedir.

GARO PAYLAN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Kuşaklardır ayakkabıcı olan ailesi, 1969'da Malatya'dan İstanbul'a göç etmiş ve kendisine dedesi Yemenici Garabet'in adının kısa hâli olan Garo adını vermişti. Eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Paylan, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı.

Bir dönem okulda yöneticilik yaptı. Ana dil temelli çok dilli eğitimin gelişimi için projeler yönetti.

Siyasi kariyeri

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nin İstanbul'da üçüncü bölge ikinci sıradan milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Kasım 2015 genel seçimlerinde de HDP'nin İstanbul milletvekili seçildi.