Garnizon Komutanı Tosun'dan, Rektör Türkmen'e ziyaret
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Garnizon Komutanı Tosun'dan, Rektör Türkmen'e ziyaret

Garnizon Komutanı Tosun'dan, Rektör Türkmen'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt'ta göreve yeni başlayan Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'i ziyaret etti.

Bayburt'ta göreve yeni başlayan Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'i ziyaret etti.

Dede Korkut Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Türkmen'e hayırlı olsun dileklerini ileten Garnizon Komutanı Tosun, görevinde de başarılar diledi.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Rektör Türkmen ise Garnizon Komutanı Tosun'a, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, görevinde muvaffakiyetler temenni etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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