Garnizon Komutanı Orgeneral Gülan, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, görevine yeni başlayan Vali Erol Ayyıldız'a ziyarette bulundu.

Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, görevine yeni başlayan Vali Erol Ayyıldız'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayyıldız, Eskişehir'in her türlü havacılık projesinde ilk akla gelen şehir olduğunu, keşfedilmemiş birçok yönü olan ilin yoluna emin adımlarla devam edeceğini belirtti.

Gülan ise Ayyıldız'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA