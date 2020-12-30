Garnizon Komutanı Albay Nartop'tan Başkan Yüce'ye ziyaret
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Garnizon Komutanı Albay Nartop'tan Başkan Yüce'ye ziyaret

30.12.2020 08:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 08:12
Garnizon Komutanı Albay Nartop'tan Başkan Yüce'ye ziyaret

Garnizon Komutanı Tankçı Komando Albay Cavit Nartop, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye ziyarette bulundu.

Garnizon Komutanı Tankçı Komando Albay Cavit Nartop, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, albay Nartop ve beraberindekileri konuk eden Yüce, Sakarya'nın huzur şehri olduğunu dile getirerek, tüm güvenlik kurumlarıyla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Şehrin huzuru ve güvenliği için güvenlik kurumlarının yürüttüğü çalışmalar için teşekkür eden Yüce, "Polis teşkilatımızın yanı sıra jandarma ve tüm güvenlik kurumlarımızla uyum içerisindeyiz. İnşallah şehrimizde yakaladığımız bu birlikteliği emniyet ve asayiş konularında olduğu gibi sosyal sorumluluk projelerinde de sürdürmeye devam edeceğiz. Albay Nartop'a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Garnizon Komutanı Nartop da Başkan Yüce'ye çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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