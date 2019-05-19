Garmin'in En Yeni Gps'i Off-Road Tutkunları İçin Tasarlandı

Garmin'in en yeni GPS'i arazi kaşifleri için tasarlanmıştır



Garmin'in en yeni GPS'i Off-Road Tutkunları için tasarlandı.

GPS artık temel olarak bir akıllı cep telefon özelliği. Bu nedenle yerleşik uydu navigasyon cihazlarının rölü giderek azalıyor. Ancak aracınız için neden bir ek ücret isteyen bir GPS sistemi alasınız ki? bence böyle düşünmeyin.

Zira Garmin özellikle off-road tutkunları, kurak arazilerde hala kendi sistemleri için bir yer olduğuna inanıyor.

Şirket bugün, dış mekanların uzak bölgelerini keşfetmek isteyenler için tasarlanmış Garmin Overlander adında hepsi bir arada bir GPS sistemi duyurdu. Ürünün Kuzey ve Güney Amerika'daki 4×4 yolları kapsayan ve şebeke dışı rehberlik için yerleşik topografya haritaları ile birlikte geliyor. 7 inçlik dokunmatik ekranlı renkli cihaz aynı zamanda macera için ilgi çekici yerler ve kamp alanlarının konumlarını önceden yüklenmiş olarak size sunuyor. Hepsinin konumları hücresel sinyal olmadan da bulunabiliyor.

Sadece bu değil elbette. Dahili bir mini uydu iletişim cihazı, nerede olursanız olun kısa mesaj gönderip almanıza izin verir ve bir düğmeye dokunarak etkileşimli SOS tehlike sinyalleri iletebilirsiniz. Overlander ayrıca aracınızın boyutlarına göre özel yönlendirme sunar ve entegre perde ve mesura göstergeleri, dijital pusula ve barometrik altimetre ile birlikte gelir.

Garmin keşif uygulaması, rotalarınızı, geçiş noktalarınızı ve izlerinizi kablosuz olarak cihazdan doğrudan akıllı telefonunuza senkronize etmenize olanak sağlar.

Garmin OverLander fiyatı ise en az bir akıllı telefon fiyatı kadar. 700 dolar. Ancak off-road tutkunlarının hangi ekipmanı ucuz ki…

Garmin'in en yeni GPS'i Off-Road Tutkunları için tasarlandı

Kaynak: Teknotalk.com