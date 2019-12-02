Garlarda engellilere yönelik Turuncu Masa Hizmet Noktası uygulaması başladı

02.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:46

Engellilerin tren garlarında daha iyi hizmet alabilmesi amacıyla Turuncu Masa Hizmet Noktası uygulaması başlatıldı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Turuncu Masa Hizmet Noktası uygulamasının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Burada bir konuşma yapan Karaismailoğlu, Türkiye'de ilk defa uygulamaya geçirilen Turuncu Masa uygulamasının amacının engelli hakkı olan hizmete profesyonel sunumla ulaşması olduğunu kaydetti. Hizmetin ilk olarak Eryaman, Eskişehir, Konya, Pendik, Söğütlüçeşme, Halkalı, İzmit, Polatlı, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Gebze Garı ve istasyonlarında sunulacağını aktaran Karaismailoğlu, ilk aşamada 53 personelin görevlendirildiği hizmetin zamanla diğer büyük garlara da yaygınlaştırılacağını vurguladı. Turuncu Masa hizmetini almak isteyen vatandaşların bilet aldıkları esnada veya daha sonra yararlanma taleplerini belirteceklerini ifade eden Karaismailoğlu, hizmet kullanımı için gişeden bilet alma zorunluluğunun olmadığını söyledi. Turuncu Masa hizmetinin işleyişi hakkında bilgiler veren Karaismailoğlu, "Yolculuk tarihi geldiği zaman vatandaşımız hangi gar veya istasyondan biniş yapacaksa onun girişinde yer alan hizmet noktası butonuna basacak ve bekleyecek, eş zamanlı olarak görevli arkadaşımıza uyarı gidecek. Ardından görevli gelecek ve vatandaşımıza seyahat edeceği koltuğa kadar refakat edecek. Yolcularımızın ineceği istasyonda ise yine Turuncu Masa Hizmet görevlisi karşılayacak ve garın çıkışına kadar yolcumuza eşlik edecek. Engelli vatandaşımız, garın ilk giriş kapısına geldiği andan ineceği istasyondaki çıkış kapısına gidene kadar emin ve ehil ellerden hizmet alacak" ifadelerini kullandı.



Engelli vatandaşlara sunulan hizmetin geliştirilmesi için konunun takipçisi olduklarını belirten Karaismailoğlu, "Özellikle erişilebilirlik hizmetlerinin her daim gelişmeye açık olduğunu, geri bildirimlerle daha iyisi için çalışacağımızı hatırlatmak isterim. Çünkü meseleyi yardım değil, hizmet olarak görüyoruz" dedi.



"Herkes için erişilebilir ulaşım" fikriyle hareket ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, hayata geçirilen hizmetin ilk etapta engelli vatandaşlara sunulacağını ancak ilerleyen zamanlarda hareket kısıtlılığı olan yolcuları da kapsayacağının müjdesini verdi. Engelli vatandaşların mutlu olduğu toplumda herkesin mutlu olacağını söyleyen Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak bu gerçeğin peşinde Türkiye'nin en kapsamlı erişilebilirlik projesini yürüttük. Toplumun her sathındaki engelleri kaldırmak, gelişmiş erişilebilirlik anlayışının yaygınlaşmasıyla mümkün olacak" şeklinde konuştu.



Konuşmanın ardından Konya'ya seyahat edecek bir vatandaşın "Turuncu Masa Uygulaması"nı kullanmak istemesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, engelli vatandaşa eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA