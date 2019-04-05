Kanada'da faaliyet gösteren danışmanlık kuruluşlarından World 17'in Yönetim Kurulu Başkanı Adam Evren Garipoğlu, "Türk parasının yurtdışına çıkmasının önüne geçmeliyiz" dedi.

Sherlock Holmes Plaza Hotel'de İngiltere"de yaşayan işadamlarına yönelik düzenlenen tanıtım resepsiyonuna yerli ve yabancı çok sayıda işadamının katıldı.

Garipoğlu, "Türk parasının yurtdışına çıkarılmasının önüne geçmeliyiz. Eğer bu para yurtdışına çıkması gerekiyorsa, biz de bu paraları uzun vadede Türkiye'ye daha çok kazandıracak yatırımlara nasıl dönüştürmeliyiz bunu düşünmeliyiz. Bunun için çalışıyoruz" dedi.

"ÜRÜNLERİMİZ TÜRK MARKASI ALTINDA SATMALIYIZ"

"Bizim asıl amacımız Türkiye'nin ve Türkiye markalarının yurtdışında markalaşması. Şu anda en güzel başardığımız şey bu" diyen Garipoğlu, "Türk markaları gerekli ilgiyi çok görmeseler de bunun tamamen markalaşmaktan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Londra'da sağlık turizmi ve giyim piyasasında bir açık var. Sanırım çok satamıyoruz. Türk markası altında ürettiğimizi satmaya başlamamız lazım" dedi.

Türkiyeli şirketlerin yurtdışında markalaşması içim büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Garipoğlu, "Şu an da Türkiye'den yurtdışına açılmak isteyen yatırımcı ve şirketlerimizin Kanada'ya özellikle Toronto'ya yumuşak iniş yapmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başka bir anlamda Türkiye ve Türkiyeli şirketlerin yurtdışında markalaşmasını sağlıyoruz" diye kaydetti.

Garipoğlu, "Londra'yı neden tercih ettiniz" sorusuna, "Londra'yı tercih etmemizin iki nedeni var aslında. Birincisi, şirketlerimizin ve yatırımcılarımızın Kanada'yı biraz uzak bulmaları. İkincisi, artık sağlam ve riski az olan Almanya pazarına rekabet açısından İngiltere'deyiz."

"KANADALI YATIRIMCILAR TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYOR"

Türkiye ve Türk lirasına yönelik dış kaynaklı saldırılar hakkında da konuşan Garipoğlu, şöyle belirtti:

"Türk Lirası ve Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunları bozabilmek için biz varız. Yeni ve genç neslin yapması gereken şeyde budur. Bu bizim üzerimize düşen görev. Türkiye içerisinde bulunduğu kirli oyunları aşabilecek güçtedir. Bu bizim işimiz çünkü onları tanıyan biziz. Aslında Türk Lirası'nın değer kaybetmesi bizim gibi piyasalar için her zaman kötü değildir. Bunu fırsata çevirdiğiniz zaman sizin lehinize döner. Çünkü bu gibi aktif pazarlarda bazen paranızın düşük olması işinize yarar. Kanadalı yatırımcılar artık Türkiye'yi seçmek durumunda kalıyor. Kanadalı yatırımcılar artık Türkiye'ye geliyor. Kanadalı madencilerin en çok gittiği ülkelerden biri Türkiye. İngiliz yatırımcılar ile görüştüğünüz de, onlar da Kanada yerine Türkiye'yi tercihe diyorlar. Bizim çok kızdığımız dövizdeki dalgalanma küçük de olsa bir pencere açıyor. Onlar da bu vesileyle Türkiye'ye yatırım yapıyorlar." - Tattersall

Kaynak: DHA