Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı'ndan çocuklara Samsunspor forması

22.10.2019 19:00

Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı, sosyal sorumluk projesi kapsamında köy okulu öğrencilerine Samsunspor forması hediye etti.

Yılport Samsunspor Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım'ın çocukları Zeycan Yıldırım, Jasper Yıldırım ile Vakıf yöneticisi Ayşegül Ataç, Tekkeköy ilçesindeki Yaylageriş, Ali Osman Gür ve Yağbasan ilkokullarında okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı, köy okulunda okuyan çocuklara Samsunspor forması dağıtarak, öğrencileri aileleri ve öğretmenleriyle birlikte Samsunspor maçına davet etti.

Vakıf yöneticisi Ataç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarının belirtti.

Ataç, "Biz Garip Zeycan Yıldırım Vakfı olarak kırsal bölgede yaşayan çocuklarımızın büyükşehirlerde yaşayan çocuklardan eksik kalmasını istemiyoruz. Çocuklara spor sevgisini aşılamayı ve Samsunspor ile bağ kurmalarını amaçlıyoruz. Çocuklar ile olmaktan çok mutlu olduk." dedi.

Sosyal sorumluluk proje ile çocuklar ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Jasper Yıldırım ise çocuklara sürpriz yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA