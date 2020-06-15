"Garip" ve "Öksüz" kardeşler...Anneleri ölen iki kuzuya evlerinde bakıyorlar "Garip" ve "Öksüz" kardeşler.

"Garip" ve "Öksüz" kardeşler...Anneleri ölen iki kuzuya evlerinde bakıyorlar

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesi Dereli köyünde 2 ay önce dünyaya gelen yavru kuzular İlhami İmrol ve ailesinin bir ferdi gibi ev içinde yaşıyorlar.

Doğum sonrası annelerini kaybeden öksüz kalan kuzular 2 aydır İmrol ailesi ne yerse onlarda aynılarını yiyor, onların ellerinden besleniyor. Nereye giderlerse onlarda peşlerinden geliyor. Biberonla su içen, çatalla karpuz yiyen kuzular adeta onların çocukları gibi. Hiç kimsesi olmadıkları için "Garip" ve "Öksüz" ismini koydukları kuzularıyla sadece yatmadan yatmaya ayrılıyorlar.

Kuzuların sahibi Murat İmrol (29), "İki tane kuzumuz var. Anneleri öldüler bunların doğumdan sonra. Bunlara biz bakmak zorunda kaldık. Biz ne yersek onlarda onu yiyor. Karpuzdur, yumurtadır, salatadır yani hepsini yiyorlar. Sadece yatmadan yatmaya yerlerimiz ayrı. Bizim de ailemizin bir parçası oldu diyeyim yani. birisinin ismi 'Garip' birisinin ismi 'Öksüz' diye koyduk. Çocuk gibi bunlarla ilgileniyoruz" dedi.

Anne Döndü İmrol (58), "Anası ölünce bunları evlatlık edindik. Evimizde besliyoruz. O da bizimle yiyor. Evimizde bakıyoruz. Anneleri ölünce, 3 tane çocuğum var, onları büyüttüğüm gibi ikisini de büyüteceğim" diye konuştu.

Kaynak: İHA