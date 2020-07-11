"Garip" kuşun yuvasını arkeolog Elif yaptı - MUĞLA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Garip" kuşun yuvasını arkeolog Elif yaptı - MUĞLA

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Strakonikeia Antik Kenti'nde bulunan kırlangıç yavrusuna, alanda çalışma yürüten arkeolog Elif Gülşen Hiçdurmaz sahip çıktı.

11.07.2020 13:02 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:09

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Strakonikeia Antik Kenti'nde bulunan kırlangıç yavrusuna, alanda çalışma yürüten arkeolog Elif Gülşen Hiçdurmaz sahip çıktı.

Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada olduğu Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarının yanı sıra çok sayıda hayvanla da ilgileniliyor.

Antik kentte yuva yaptıkları çatıdan düşen kırlangıç yavrusu da antik kentte ilgilenilen hayvanlardan sadece biri. Yuvadan düşen kırlangıçla, alanda çalışma yürüten arkeolog Elif Gülşen Hiçdurmaz ilgilenmeye başladı.

Garip adını verdiği yavru kırlangıcı evine götüren Hiçdurmaz, şırıngayla su verdiği ve kıymayla beslediği kuşu hayatta tutmaya çalışıyor. Hiçdurmaz'ın yanından hiç ayırmadığı kırlangıç yavrusu, kendi başına hareket ettiğinde doğaya salınacak.

Anne şefkatiyle yaklaşıyor

Hiçdurmaz, AA muhabirine, yuvadan düşen 4 yavru kırlangıçtan 3'ünün öldüğünü, hayatta kalan diğer kuşun bakımını ie kendisinin üstlendiğini anlattı.

Yavru için evinde sıcak bir yuva hazırladığını vurgulayan Hiçdurmaz, "Anne şefkatiyle yaklaşıyorum. Besleyip, büyütüyorum. Garip, artık kanatlarını açmaya başladı. Yakında uçmaya başlayacak. Onun yaşaması ve hayatta kalması için her türlü çabayı harcıyoruz. Her gün evime götürüp getiriyorum. Tekrar yaşama tutunması için çaba gösteriyorum. İnşallah yakında kendi doğasına kavuşacak." diye konuştu.

Hiçdurmaz, aynı hassasiyeti antik kentteki diğer hayvanlar için de gösterdiklerini söyledi.

Garip'le sürekli ilgileniliyor, bakımı yapılıyor

Kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise Karia Bölgesi'nin en önemli kentlerinden Stratonikeia'da 12 ay kazı çalışması yürüttüklerini kaydetti.

Sürekli hayatın içinde olduklarını, kentte birtakım sürprizlerle karşılaştıklarını belirten Söğüt, "Garip de bu sürprizlerden biri oldu. Tek başına kalan kuşa, arkadaşımız sahip çıktı. Garip, Elif çizim yaparken, depoda çalışırken hep yanında. Sürekli ilgileniliyor ve bakımı yapılıyor. Daha önce de bir baykuş ve ağaçkakan da arkadaşlarımız tarafından beslenerek doğaya salındı. Sevgi, merhamet ve hoşgörü hakim. Arkadaşlarım eserlere gösterdikleri bu hassasiyeti doğadaki canlılara da gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Söğüt, kazı evinde köpek, kedi, tavuk ve kuzuların da bulunduğunu, özveriyle baktıkları hayvanlara mama bıraktıklarını söyledi.

'Garip' kuşun yuvasını arkeolog Elif yaptı - MUĞLA

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi Politika
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim? Güncel
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim Güncel
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
İngili efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
İngili efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Cem Davran Mabel Matiz Acun Ilıcalı
Spor Rıza Çalımbay Serdar Gürler Ali Palabıyık Henry Onyekuru Fernando Muslera
Daha Fazla Antalya Ak Parti Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: "Garip" kuşun yuvasını arkeolog Elif yaptı - MUĞLA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 13:12:28. #1.14#
title