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Çin Halk Cumhuriyeti, Bingöl, Güncel

Garip köyüne girişe izin verilmiyor

Bingöl'de Merkez Garip köyü sakinleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında yabancıların köylerine girişine izin vermiyor.

07.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:16
Garip köyüne girişe izin verilmiyor

Bingöl'de Merkez Garip köyü sakinleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında yabancıların köylerine girişine izin vermiyor.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgının köyde oturanlara bulaşmasını istemeyen merkeze 13 kilometre uzaklıktaki 450 nüfuslu Garip köyü sakinleri "Evde kal" çağrısına uyarken, köy dışından gelişleri de engellemek için önlem aldı.

Bu kapsamda muhtar Veysel Ketenalp'ın girişimleri sonucu yabancıların gelmesine izin verilmeyen köyün girişine, "Yabancıların köye girmesi yasak olup, il dışından gelen köylülerimizin de 15 gün evden çıkmaması önemle rica olunur." yazılı pankart asıldı.

Muhtar Ketenalp, devletin ilgili kurumlarının salgınla mücadelesine vatandaşın da destek vermesini isteyerek, "Çok riskli bir dönemdeyiz. Bunun için yabancıların köye girişini yasakladık. Köyde yaşlılarımız var, 20 yaş altı genç ve çocuklar var. Bu kararı biraz da köyde yaşayanların kurallara uyması için aldık." dedi.

Garip köyüne girişe izin verilmiyor

Kaynak: AA

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Garip köyüne girişe izin verilmiyor
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