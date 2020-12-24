"Garip" isimli kedi Hükümet Konağı'nın maskotu oldu
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"Garip" isimli kedi Hükümet Konağı'nın maskotu oldu

24.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:56

Keşan ilçesindeki Hükümet Konağı'nın bahçesine gelen ve "Garip" adı verilen kediye, belediyenin verdiği küçük kulübede bakılıyor.

Keşan ilçesindeki Hükümet Konağı'nın bahçesine gelen ve "Garip" adı verilen kediye, belediyenin verdiği küçük kulübede bakılıyor.

Hükümet Konağı bahçesinde gezerken vatandaşların ve bina girişinde görevli polis memurunun beslemeye başladığı kediye "Garip" adı verildi.

Bahçede park halindeki araçların üzerinde gezen "Garip"e, Keşan Belediyesi tarafından kulübe gönderildi.

Hükümet Konağı'nda çalışanların maskotu haline gelen kediye vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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