Garip Bülbül Neşet Ertaş Filmi
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Garip Bülbül, büyük ozan Neşet Ertaş'ın hayat hikayesini konu ediyor. Hayatı boyunca 400 plak ve birçok kasete imza atan Neşet Ertaş, 'Garip' mahlasıyla birçok şiir yazdı. Filmde, 2012 yılında vefat eden Neşet Ertaş'ın hem özel hem de kariyer hayatına dair bilinmeyenler anlatılıyor.
Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
Senaryo: Mert Dikmen, Fulya Özcan, Erol Parlak
Oyuncular: Bektaş Dolu, Ramazan Bağgül
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Garip Bülbül Neşet Ertaş
Yapımcı Firma: Dijital Sanatlar
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 21.10.2022
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Kaynak: InterSinema.com