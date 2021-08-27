Garip Bülbül Neşet Ertaş Filmi

Garip Bülbül Neşet Ertaş filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Garip Bülbül Neşet Ertaş filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Garip Bülbül, büyük ozan Neşet Ertaş'ın hayat hikayesini konu ediyor. Hayatı boyunca 400 plak ve birçok kasete imza atan Neşet Ertaş, 'Garip' mahlasıyla birçok şiir yazdı. Filmde, 2012 yılında vefat eden Neşet Ertaş'ın hem özel hem de kariyer hayatına dair bilinmeyenler anlatılıyor.

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

Senaryo: Mert Dikmen, Fulya Özcan, Erol Parlak

Oyuncular: Bektaş Dolu, Ramazan Bağgül

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: Garip Bülbül Neşet Ertaş

Yapımcı Firma: Dijital Sanatlar

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 21.10.2022

Garip Bülbül Neşet Ertaş Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com