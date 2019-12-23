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Gareth Bale Norwich City İçin Fazla Hızlı

2011-12 Premier Lig sezonunda Tottenham Hotspurs forması giyen Gareth Bale, takımının Norwich City'e konuk olduğu maçta hızını ve dripling becerilerini kullanarak bu harika golü kaydetti. Bir gol daha atan Bale, takımını 2-0'lık galibiyete taşıdı.

23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16

2011-12 Premier Lig sezonunda Hotspurs forması giyen Gareth Bale, takımının Norwich City'e konuk olduğu maçta hızını ve dripling becerilerini kullanarak bu harika golü kaydetti. Bir gol daha atan Bale, takımını 2-0'lık galibiyete taşıdı.

Kaynak: Dugout

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