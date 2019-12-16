Gareth Bale'in Manchester City'e Golü

16.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:15

2015-16 sezonunda Real Madrid ile Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde eşleşti. İlk maç Manchester'da 0-0 biterken, rövanş karşılaşmasında Gareth Bale'in sağ kanattan şutu City orta sahası Fernando'dan sekerek içeri girdi ve bu tek gol Madrid'in finale çıkmasına yeterli oldu.