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Gareth Bale'in Manchester City'e Golü

2015-16 sezonunda Real Madrid ile Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde eşleşti. İlk maç Manchester'da 0-0 biterken, rövanş karşılaşmasında Gareth Bale'in sağ kanattan şutu City orta sahası Fernando'dan sekerek içeri girdi ve bu tek gol Madrid'in finale çıkmasına yeterli oldu.

16.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:15

2015-16 sezonunda Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde eşleşti. İlk maç Manchester'da 0-0 biterken, rövanş karşılaşmasında 'in sağ kanattan şutu City orta sahası Fernando'dan sekerek içeri girdi ve bu tek gol Madrid'in finale çıkmasına yeterli oldu.

Kaynak: Dugout

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