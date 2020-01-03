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Gareth Bale'in Final Golleri

Galli yıldız Gareth Bale, Real Marid kariyerine birçok önemli final golü sığdırdı. 2013-14 sezonunda Kral Kupası Finali'nde Barcelona'ya ve Şampiyonlar Ligi Finali'nde Atletico Madrid'e karşı kritik goller kaydeden Bale, 2018 Şampiyonlar Ligi Finali'nde de Liverpool'a karşı final tarihlerinde atılmış en güzel gollerden birini kaydetti.

03.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:19

Galli yıldız , Real Marid kariyerine birçok önemli final golü sığdırdı. 2013-14 sezonunda Kral Kupası Finali'nde Barcelona'ya ve Şampiyonlar Ligi Finali'nde 'e karşı kritik goller kaydeden Bale, 2018 Şampiyonlar Ligi Finali'nde de 'a karşı final tarihlerinde atılmış en güzel gollerden birini kaydetti.

Kaynak: Dugout

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