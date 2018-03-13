Gardiyanın Kullandığı Kamyonette Esrar Ele Geçirildi
Adana'da kullandığı kamyonette 217 kilogram esrar ele geçirilen gardiyan cezaevine gönderildi.
Adana'da kullandığı kamyonette 217 kilogram esrar ele geçirilen gardiyan cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında kontrol noktası oluşturarak şüpheli araçları durdurdu.
Ekipler, kasasında tahta masaların yüklü olan Diyarbakır plakalı bir kamyonette şüphe üzerine narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.
Aramalarda masaların altına gizlenmiş kolilerde 217 kilogram esrar ele geçirildi.
Bunun üzerine aracın sürücüsü infaz koruma memuru V.O. (49) gözaltına alındı.
Araçtaki uyuşturucudan haberinin olmadığını iddia eden V.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.