05.09.2019 12:34

Gardıroba bağlanan ip küçük kızın ölümüne neden oldu

Bozulmaması için gardırobun kapaklarına bağlanan ip, 7 yaşındaki İklim Dilara'nın ölümüne neden oldu

10 yaşındaki ağabey Hacı, küçük kardeşinin oynadığı odada korkunç manzara ile karşılaştı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bozulan gardıropun kapaklarına bağlanan ip ile oynayan 7 yaşındaki İklim Dilara, boğularak hayatını kaybetti. Yan odada oynayan sesler kesilmesi üzerine küçük kardeşinin oynadığı odaya giren 10 yaşındaki H. Y, korkunç manzara ile karşılaştı.

İddiaya göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi 213 nolu sokakta yaşayan S.Y, rahatsızlığı nedeniyle 7 yaşındaki kızı İklim Dilara ve 10 yaşındaki oğlu Hacı'yı evde bırakarak, yakındaki bir sağlık ocağına gitti. Evde yalnız kalan 2 kardeşten biri salonda oynarken, diğeri ise yatak odasında oynamaya başladı. Evlerinin yatak odasında oynayan ve bu yıl ilkokula başlayacak olmanın heyecanını yaşayan küçük kız, gardıropun bozuk olan kapaklarının bağlandığı ipi boğazına geçirdi. Bu esnada dengesini kaybeden İklim Dilara, yataktan yere düştü. Odadan seslerin kesilmesi üzerine kız kardeşine bakmak için yatak odasına giren 10 yaşındaki ağabey Hacı Y, içeriye girdiğinde ise korkunç manzara ile karşılaştı. Kız kardeşinin boğazına ip dolanmış vaziyette yerde hareketsiz yattığını gören Hacı, hemen durumu komşularına haber verdi. Olay yerine gelen komşular ise küçük kızı hareketsiz bir şekilde yattığını görmesi üzerine ise hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalede İklim Dilara'nın öldüğünü belirlerken, polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptı. İple boğularak öldüğü belirlenen çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp kurumu'na getirildi.

Küçük kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defin edilmek üzere olayla ilgili ifadesi alınan aileye teslim edildi.

İklim Dilara'nın cenazesi, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Karaveli Mahallesi'nde defin edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA