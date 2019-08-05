Gardaşlık gününde 1058 kişiyle çekilen halay havadan görüntülendi

SİVAS - Sivas'ta düzenlenen "Gardaşlık Festivalinde" 1058 kişi aynı anda halay çekti.

Sivas kongresinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sivas Gardaşlık Festivali" ilk gününde, "Kanım sana feda gardaşım" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Türk Kızılayı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta il protokolü kan verdi. Festival kapsamında fotoğraf sergisi, halk oyunları ve sokak oyunları gösterilerinin yanı sıra yaz okullarında eğitim alan çocuklar gösteri yaptı. Akşam saatlerinde ise tarihi tren garından meydana kadar yapılan Gardaşlık yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Sivas Valisi Salih Aydın, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Milletvekili Semiha Ekinci ile çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş sonrasında Cumhuriyet Meydandaki etkinlik İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşu ile başladı. Gardaşlık bildirgesinin hep bir ağızdan okunmasının ardından 1058 kişi valilik binası önündeki alanda halay çekti. Davul zurna eşliğinde Sivas halayı ağırlama oyununu gerçekleştiren ekipleri vatandaşlar ilgi ile izledi. Meydana akın edenler cep telefonları ile halayı görüntülemek için adete yarıştı. Festival kapsamında ayrıca "Haydi komşum parka", "Çadırını da al gel" etkinlikleri yapılacak.

Kaynak: İHA