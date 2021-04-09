"Garantili kupon" dolandırıcılığında 7 milyon 300 bin liralık vurgun
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"Garantili kupon" dolandırıcılığında 7 milyon 300 bin liralık vurgun

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

"Garantili kupon" dolandırıcılığında 7 milyon 300 bin liralık vurgun Adana merkezli 10 ilde 750 polisle yapılan operasyonda, bin 630 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıp 7 milyon 300 bin lira dolandırdığı öne sürülen 86 zanlı gözaltına alındı Zanlıların aralarında uzman çavuş,...

"Garantili kupon" dolandırıcılığında 7 milyon 300 bin liralık vurgun

Adana merkezli 10 ilde 750 polisle yapılan operasyonda, bin 630 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıp 7 milyon 300 bin lira dolandırdığı öne sürülen 86 zanlı gözaltına alındı

Zanlıların aralarında uzman çavuş, uzman erin de olduğu öne sürüldü

Zanlılar arasında 4 kişinin yasa dışı bahis sitesi hazırladığı belirlendi

ADANA - Adana merkezli 10 ilde 750 polisle yapılan operasyonda, bin 630 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıp 7 milyon 300 bin lira dolandırdığı öne sürülen 86 zanlı gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis sitesi kurarak "kazanma garantili kupon" vadedip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, 6 ay teknik ve fiziki olarak takip edilen şüphelilerin yakalanması için bugün şafak vakti düğmeye basıldı. Adana merkezli Ankara, Antalya, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Tekirdağ'da 122 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı 750 polisle baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda zanlılardan 86'sı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılardan 4'ünün şebeke için geçici süreliğine bin 630 internet üzerinden yasa dışı bahis sitesi oluşturduğu, olmayan spor müsabakalarını oynanıyormuş gibi gösterdikleri ve mağdur ettikleri 2 bin 425 kişiden 7 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Zanlıların önce müsabakalar için "350 lira gönder, 7 bin lira kazan" diyerek vatandaşları ağlarına düşürdükleri tespit edildi.

Zanlıların ikna olmayan vatandaşlara da daha önce kazanan kişilerin videolarını atıp "bunlar oynadılar kazandılar şimdi çok mutlular" diyerek kandırdıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılardan birinin Eskişehir'de uzman çavuş olduğu, iki zanlının ise uzman onbaşı ve er olduğu öğrenildi. Ayrıca zanlıların hesap hareketliliğinin 64 milyon lira olduğu öğrenildi.

'Garantili kupon' dolandırıcılığında 7 milyon 300 bin liralık vurgun
'Garantili kupon' dolandırıcılığında 7 milyon 300 bin liralık vurgun
'Garantili kupon' dolandırıcılığında 7 milyon 300 bin liralık vurgun
'Garantili kupon' dolandırıcılığında 7 milyon 300 bin liralık vurgun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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