Son dakika! 'Garantili kupon çetesi' operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Kars merkezli 4 ilde sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla "kazanma garantili kupon" vadedip dolandırıcılık yapan çete üyelerinden adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5 çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars merkezli 4 ilde sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla "kazanma garantili kupon" vadedip dolandırıcılık yapan çete üyelerinden adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5 çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden yayınladıkları reklamlarla para kazanma garantili kupon vadeden sahte bahis çetesinden 17 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 17 kişiden 8'i emniyet ifadelerinin ardından serbest kalmış, 9'uda adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Binlerce kişinin dolandırılmasının önüne geçildi

Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kars merkezli Mersin, İzmir ve Muğla'da sosyal medya üzerinden yayınladıkları reklamlarla spor müsabakaları ile ilgili bahis danışmanlığı adı altında "kazanma garantili kupon" hazırladıklarını söyleyerek yüzlerce kişiyi dolandıran çetenin binlerce kişiyi dolandırmasının önüne geçti.

6 ay teknik ve fiziki takip yapıldı

Kars İl Emniyet Müdürü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bahis çetesini yakalamak için 6 ay teknik ve fiziki olarak takip yaptı. 15 Haziran günü düğmeye basan polis, Kars merkezli Mersin, İzmir ve Muğla'da yürütülen eş zamanlı operasyonla bahis çetesini çökertti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı