Garanti ile Geleceği Kodla'da Yeni Dönem Başladı

Garanti Bankası'nın çocukları dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlamaya destek olmak amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği "Garanti ile Geleceği Kodla" projesinin yeni dönemi başladı. Bu yıl öğretmen eğitimlerinin de eklenmesi ile etki alanını daha da büyüten proje, Türkiye genelinde 7 şehirde gerçekleştirilecek.



Garanti Bankası açıklamasına göre, çocukların dünyasını teknoloji ile zenginleştiren atölyelerde, eğitici ve eğlenceli içerikler aracılığıyla, günümüz için gerekli olan yetkinlikleri çocuklara kazandırmayı hedefleyen "Garanti ile Geleceği Kodla" projesi, 3. yılında yenilenen içeriğiyle eğitimlerine başladı. Garanti Bankası'nın çocukları dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlamaya yönelik Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile 2016 yılında hayata geçirdiği proje kapsamında 3. ve 4. sınıf öğrencilerine, temel düzeyde kodlama robotik, algoritma ve tasarım odaklı düşünce eğitimi veriliyor.

Ekip çalışmasını öğreniyorlar

Projeye katılan çocukların eğitimden yüksek düzeyde faydalanmasını önceliklendiren Garanti Bankası, atölyelerde tüm öğrencilere ayrı ayrı eğitim materyalleri sağlamaya ve çocukların birebir eğitmen mentorlüğü eşliğinde çalışabileceği atölye ortamı sağlamaya büyük bir önem veriyor. "Garanti ile Geleceği Kodla" projesi kapsamında çocuklar, atölyelerde aldıkları eğitim sayesinde, bir probleme çözüm bulmayı eğlenceli bir şekilde öğrenme imkanı buluyorlar.

Aynı zamanda algoritmik düşünce yapısını deneyimleyerek hayal ettiklerini somutlaştırmanın bir yolu olduğunu keşfeden öğrenciler, bir ürün tasarlama ve ekip çalışması ile bunu hayata geçirme şansını da yakalıyorlar.



Garanti ile Geleceği Kodla projesi öğretmenlere verilen eğitimler ve gönüllü çalışanların da katılmasıyla zenginleşiyor

Öğretmenler, önce online ve yüz yüze eğitim alacak

Çocuklara yönelik atölye çalışmalarının yanı sıra "Dijital çağda çocuk yetiştirmek" temalı seminerler aracılığıyla anne babalarda da farkındalık sağlamayı hedefleyen projede, bu yıl ilk kez öğretmenlere de eğitim veriliyor. 2018 itibarıyla proje kapsamına dahil edilen öğretmenler, önce online ve yüz yüze eğitim alacak, ardından öğrencileriyle birlikte şehirlerinde düzenlenecek "Garanti ile Geleceği Kodla" atölyelerine katılacaklar.

Öğretmenler böylelikle atölye sonrasında da sınıflarında benzer uygulamaları hayata geçirebilecek farkındalığa sahip olacak ve eğitime katılan öğrencileriyle projeler geliştirerek, çocukların öğrenme süreçlerine devam etmesini sağlayabilecekler.



Yedi ilde yüzlerce çocuk Garanti ile geleceği kodlayacak



Bu yıl projedeki yeniliklerden biri de Garanti Bankası çalışanlarının gönüllü olarak atölyelere katılması. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen atölyeye katılarak kodlama ve robotik eğitimi alan gönüllü banka çalışanları, atölyelerdeki eğitim sırasında öğrencilere destek veriyor. 2016 yılından beri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Elazığ, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Kayseri, Gaziantep ve Edirne gibi Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen 'Garanti ile Geleceği Kodla' projesi, 2018 yılı eğitimlerine Adana'da başladı. Geçtiğimiz hafta sonu da Gaziantep'te gerçekleştirilen projenin sonraki durakları Van, Eskişehir, Bursa, İzmir ve Samsun olacak.

"Tasarım Odaklı Düşünme' becerisi büyük önem taşıyor"

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, dijital okuryazarlığın artık temel bir beceri olarak kabul edildiği günümüzde, yeni nesillere 21. yüzyıl yetenek ve becerilerini kazandırmayı hedefleyen faaliyetlere son derece önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Nitelikli eğitim, Garanti Bankası'nın topluma değer yaratma anlayışı çerçevesinde uzun yıllardır en fazla önem verdiği ve katkı sağladığı alanların başında geliyor. Dijitalleşmeyi temel stratejisi kabul eden bir kurum olarak, iç süreçlerimizden müşterilerimize dokunduğumuz her noktada, hayata geçirdiğimiz her türlü toplumsal fayda projesinde her zaman öncü ve yenilikçi çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda teknoloji ile iç içe yaşayan Z kuşağının da erken yaşlardan itibaren programlama dilinin temel prensiplerini öğrenmesi ve 'Tasarım Odaklı Düşünme' becerisi kazanması, donanımlı nesiller yetişmesi açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin farklı coğrafyalarından yüzlerce çocuk ve ailelerine ulaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yüzlerce çocuğa ulaştığımız bu projede bu yıl öğretmen eğitimlerimiz aracılığıyla projenin etki alanını daha da genişletiyoruz."