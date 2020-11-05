Garanti belgeleri ve servis fişlerinde "elektronik" dönem
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Garanti belgeleri ve servis fişlerinde "elektronik" dönem

05.11.2020 10:01 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:05
Garanti belgeleri ve servis fişlerinde

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mevcut durumda kağıt üzerinde yazılı olarak tüketicilere verilmesi zorunlu olan garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da tüketicilere verilmesine olanak sağlandığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mevcut durumda kağıt üzerinde yazılı olarak tüketicilere verilmesi zorunlu olan garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da tüketicilere verilmesine olanak sağlandığını bildirdi.

Bakan Pekcan, bugün Resmi Gazetede yayımlanan Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetler ile Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikleri değerlendirdi. Mevcut düzenlemelere göre ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından hazırlanan garanti belgeleri ile servis istasyonlarınca satış sonrası hizmetler kapsamında verilen teslim belgeleri ve servis fişlerinin imzalı ve kaşeli olarak kağıt üzerinde tüketicilere verildiğini hatırlatan Pekcan, satın aldığı ürünün garanti belgesini veya servis fişini kaybeden tüketicilerin uyuşmazlık söz konusu olduğunda mağduriyetler yaşayabildiğine işaret etti. Bunun firmalar açısından da bürokrasiye ve maliyete neden olduğunu anlatan Pekcan, diğer taraftan içinde bulunulan pandemi döneminde kağıt üzerinde belge uygulamalarının temas riskini de artırdığını söyledi. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da tüketicilere verilmesine olanak sağlayan yasal altyapıyı hayata geçirdiklerini ifade eden Pekcan, yönetmelik değişikliğiyle yapılan düzenlemeleri şöyle aktardı:

"Yeni dönemde garanti belgeleri ile ürünün servis istasyonuna teslim edildiğinde verilen teslim belgeleri ve servis istasyonunca düzenlenen servis fişleri kalıcı veri saklayıcısıyla elektronik ortamda tüketicilere verilebilecek. Tüketicinin talep etmesi halinde bu belgelerin yazılı ve basılı olarak verilmesi zorunlu olacak. Elektronik ortamda verilen söz konusu belgelerde imza ve kaşe şartı aranmayacak. Mevcut uygulamada olduğu gibi elektronik ortamda verilen belgelerde de belgenin tüketiciye verildiğine ilişkin ispat yükü ürünün satıcısında olacak. Servis fişleri ve teslim belgelerinin tüketiciye verildiğine ilişkin tüketiciden yazılı olarak veya elektronik ortamda onay alınacak. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonunda olacak."

Garanti belgesiyle satılması zorunlu ürünler listesinin de Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde geçtiğimiz Şubat ayında yapılan değişikliklere uyumlu olacak şekilde revize edildiğini anlatan Pekcan, "Bu kapsamda tablet, drone, elektrikli kaykay, akıllı saat ve bileklik, görme engelliler için kitap okuyucu, sanal gerçeklik gözlüğü, ATV araç, motorlu bisiklet, motorlu scooter, yat, akıllı ev ve otomasyon sistemi gibi ürünlerin de garanti belgesiyle satılması zorunlu hale getirildi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Servis araçları okullar açılır ümidi ile güzergah izin belgelerini vizeletiyor
Servis araçları okullar açılır ümidi ile güzergah izin belgelerini vizeletiyor
Plastik atıklardan elde edilen pirolitik yağ, gaz ve karbon siyahı ihraç edilecek
Plastik atıklardan elde edilen pirolitik yağ, gaz ve karbon siyahı ihraç edilecek
Varank: 'Finansal piyasalardaki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız'
Varank: "Finansal piyasalardaki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Ersin Tatar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enes Batur Halil Sezai İkbal Gürpınar Çağatay Ulusoy
Spor Erol Bulut Mehmet Topal Lionel Messi Abdullah Avcı Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Garanti belgeleri ve servis fişlerinde "elektronik" dönem - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 10:05:30. #1.15#
title