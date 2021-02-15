Garanti BBVA, Youtube kanalında sosyal girişimciliği ele alan bir seriye başladı
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Garanti BBVA, Youtube kanalında sosyal girişimciliği ele alan bir seriye başladı

15.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:58
Garanti BBVA, Youtube kanalında sosyal girişimciliği ele alan bir seriye başladı

Garanti BBVA, uzun yıllardır stratejik olarak önceliklendirdiği girişimcilik çalışmaları ile etki yaratmaya, sosyal medyadaki yeni projesi "Film Gibi Girişimler" ile devam ediyor.

Garanti BBVA, uzun yıllardır stratejik olarak önceliklendirdiği girişimcilik çalışmaları ile etki yaratmaya, sosyal medyadaki yeni projesi "Film Gibi Girişimler" ile devam ediyor. Yeni seri, Garanti BBVA YouTube kanalında yayınlanacak.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, banka uzun yıllardır Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi adına birçok programa imza attı.

Bu çerçevede banka, girişimcilere destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Youtube kanalında sosyal girişimciliği ele alan yeni bir seriye başladı.

Hem girişimciler, hem ekosistem hem de topluma fayda sağlama hedefiyle yola çıkan seri, Garanti BBVA YouTube kanalında yayınlanacak.

Sosyal girişimciliğin ne olduğu ve bu girişimlerin yarattığı sosyal faydanın, konuk alınan girişimcilerle masaya yatırıldığı serinin sunuculuğunu Yekta Kopan üstlenirken, aynı zamanda girişimcilerin kendilerini ve projelerini tanıtma fırsatını buldukları programda, konuk isimler Garanti BBVA ile yollarının kesişme hikayesini de anlatıyorlar.

Serinin ilk konuğu Esra Odabaşı oldu

İlk bölümü 12 Şubat'ta yayınlanan serinin ilk konuğu, 2019 yılında hem Garanti BBVA tarafından düzenlenen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nda "Türkiye'nin Kadın Sosyal Girişimcisi" ödülüne layık görülen, hem de BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı'nın birincisi olan ES Kariyer'in kurucusu Esra Odabaşı oldu.

Dünyaya sürdürülebilir katkılar sağlama hayaliyle yola çıkan, bitkisel atıkları dönüştürerek dayanıklı ürünler tasarladığı, Garanti BBVA Partners'ın desteklediği, Ottan'ın kurucusu Ayşe Yılmaz ve çocuklara bilimin kolay ve eğlenceli olduğunu göstermeyi amaçlayan uluslararası bir eğitim teknolojileri girişimi olan Twin Science'ın kurucu ortağı Cemil Cihan Özalevli ise programın diğer bölümlerinin konukları arasında yer alıyor.

Garanti BBVA, Türkiye'deki sosyal girişimcilerin sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmaları, işlerini büyütmeleri, yarattıkları sosyal faydayı artırmaları için eğitim ve rehberlik vermenin yanı sıra onların bilinirliklerinin artmasına destek olmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, bir finans kurumu tarafından Türkiye'de yürütülen ilk sosyal girişimcilik destek programı olan BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı ile bugüne kadar 30'a yakın girişimciye destek oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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