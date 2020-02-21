Garanti BBVA, yeniden "Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası" seçildi

21.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:30

Garanti BBVA, dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance'ın yaptığı "En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankaları" değerlendirmesinde 2020 yılı için "Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi" hizmeti sunan bankası seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste 3 kez bu ödülü kazanan Garanti BBVA, kurumların iş modellerine öncelikli olarak katkı sunan unsurların başında gelen nakit yönetimi alanında uzman ve ihtiyaca özel çözümleriyle fark yaratmaya devam ederken, bu başarısını uluslararası arenada bir kez daha tekrarladı.

Garanti BBVA Nakit Yönetimi Birimi, ürün çeşitliliği ve pazar payı gibi farklı kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunda, başta tedarik zinciri, tahsilat ve ödeme çözümleri olmak üzere sunduğu geniş ürün yelpazesiyle ödülü almaya hak kazandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Türkiye'de nakit yönetimini ayrı bir departman olarak değerlendiren ilk banka olan Garanti BBVA'nın, 1996 yılında Nakit Yönetimi birimini kurduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Güçlü teknolojik altyapımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirerek sürekli büyüdük. Şirketlere özel çözümlerimizle uluslararası firmaların çalışmak için öncelikli tercih ettiği banka olan Garanti BBVA, nakit yönetimi alanında hizmet ve ürünleriyle sektörde liderliğini devam ettiriyor. Müşterilerimize sunduğumuz geniş ürün yelpazesi ve bu alanda elde ettiğimiz pazar payımızın bu ödülde etkili olduğunu düşünüyorum. Sektörde birçok ilke imza atan Nakit Yönetimi birimimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarını özenle analiz ederek nakit yönetimi hizmetlerimizi sürekli geliştiriyor. 900'den fazla şubemizle farklı segmentteki müşterilerimizin ihtiyacına uygun çözümlerle bu alanda en iyisi olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA