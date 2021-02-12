Garanti BBVA'ya "Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası" ödülü

Garanti BBVA, dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance'nin yaptığı "En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankaları" değerlendirmesinde, 2020'deki çalışmalarıyla "Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi" hizmeti sunan bankası seçildi.

Garanti BBVA, dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance'nin yaptığı "En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankaları" değerlendirmesinde, 2020'deki çalışmalarıyla "Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi" hizmeti sunan bankası seçildi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine, başta tedarik zinciri, ödeme ve tahsilat çözümleri olmak üzere nakit yönetimi alanında uzman ve ihtiyaca özel çözümleriyle destek sağlamaya devam eden banka, bu alandaki başarısını uluslararası bir ödülle taçlandırmış oldu.

Banka bu kapsamda, son 6 yılda 5. kez "Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası" ödülünü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, nakit yönetiminin ne kadar önemli bir konu olduğu bilinciyle 1996'da özel birim kurduklarını belirterek, böylece Türkiye'de nakit yönetimini ayrı bir departman olarak değerlendiren ilk banka konumunda bulunduklarını ifade etti.

Müşterilerini odağa alarak, teknolojiyle güçlendirdikleri ürün ve hizmetlerini sürekli yenilediklerinin altını çizen Edin, şirketlere sundukları özel çözümlerle birçok uluslararası firmanın çalışmak için öncelikli tercih ettiği banka olduklarını kaydetti.

Edin, salgının etkilerini yaşadıkları bu dönemde, nakit yönetimine yönelik ürün ve hizmetlerin her zamankinden daha fazla önem kazandığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kapsamda 2020'de birçok yenilikçi ve dijital ürünümüzü müşterilerimizin hizmetine sunduk. QR ile Hesaptan Ödeme çözümünü devreye alarak, müşterilerimizin nakit ödemelerini/tahsilatlarını dijital kanalları aracılığıyla gerçekleştirmesini ve raporlanmasını sağlayarak, efektif kullanımlarını azaltmayı amaçladık. Türkiye Noterler Birliği ile iş birliğimiz çerçevesinde, 2. el motorlu kara taşıtları alım satımında kullanılan Güvenli Alım Satım Sistemi'ni hayata geçirdik. FAST Sistemi'ne dahil olarak para transferi işlemlerinde kullanılan IBAN yerine cep telefonu numarası, e-posta, TCKN/VKN veya pasaport numarası kullanarak işlem yapılabilmesini sağlayan Kolay Adres sistemini devreye aldık. SWIFT'in uluslararası para transfer işlemleriyle ilgili geliştirdiği, Swift GPI Ön Doğrulama adlı yeni hizmetine dünya genelinde entegrasyonunu tamamlayan ilk banka olduk. Doğrudan Tahsilat Sistemi ve Tedarikçi Finansmanı ürünlerimizle müşterilerimizin kısa vadeli işletme sermaye ihtiyaçlarına katkıda bulunmaya devam ettik. Bankamızın bu alanda Global Finance tarafından bu ödüle layık görülmesinden mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu