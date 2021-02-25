Garanti BBVA'ya Tech Brands Turkey araştırmasında ödül
Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey araştırmasında "En Teknolojik Banka" kategorisinde Garanti BBVA ödüle layık görüldü.
NielsenIQ Türkiye'nin yapmış olduğu araştırma sonucunda, 26 farklı sektörde Türkiye'nin en teknolojik markaları belli oldu. Türkiye'nin bankacılık alanındaki güçlü markalarından olan Garanti BBVA, Tech Brands Turkey araştırmasında EnTeknolojik Banka ' kategorisindeödülünün sahibi oldu.
TECH BRANDS TURKEY'DE TÜRKİYE'NİN EN TEKNOLOJİK MARKALARI SEÇİLDİ
NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile gerçekleştirilen Tech Brands Turkey'de Türkiye'nin en teknolojik markaları seçildi.
NielsenIQ Türkiye'nin yapmış olduğu araştırma sonucunda, 26 farklı sektörde Türkiye'nin en teknolojik markaları belli oldu.
Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey araştırmasında "En Teknolojik Banka" kategorisinde Garanti BBVA ödüle layık görüldü.
Pazarlamasyon ve Nielsen iş birliği ile düzenlenen, 26 farklı sektörde Türkiye'deki markaların teknoloji alanındaki tüketici marka algısını araştıran bir ödül programı olan Tech Brand Turkey'in sahipleri, herhangi bir başvuru olmadan halk tarafından seçildi.
Tech Brands Turkey araştırması, Nielsen Türkiye'nin kontrolünde, Türkiye temsili 12 ilde A, B, C1, C2 SES grupları ile gerçekleştirildi. Türkiye'nin en teknolojik markaları; açık uçlu sorularla Türkiye genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak hazırlanan raporun sonucunda belirlendi.
Türkiye'nin en teknolojik markalarının belirlendiği ödüller; Tech Brands Turkey araştırması sonucunda toplamda 26 kategoride sahiplerini buldu. Türkiye genelinde 12 ilde ve 1.000 kişilik tüketici kitlesi ile gerçekleştirilen araştırmada, Garanti BBVA, "En Teknolojik Banka" kategorisinde birinci seçilen marka oldu.
TECH BRANDS TURKEY'DE KAZANANLAR ŞU ŞEKİLDE:
En Teknolojik Banka: Garanti BBVA
Türkiye'nin En Teknolojik Yerli Markası: Arçelik
Covid-19 Döneminin En Teknolojik Markası: Arçelik
En Teknolojik Akaryakıt Markası: Opet
En Teknolojik Beyaz Eşya Markası: Arçelik
En Teknolojik Bilgisayar Markası: Casper
En Teknolojik Cep Telefonu Markası: Samsung
En Teknolojik Ev Giyim: LC Waikiki
En Teknolojik Ev Temizlik Malzemeleri: Domestos
En Teknolojik Havayolu Şirketi: Türk Hava Yolları
En Teknolojik Hızlı Teslimat Uygulaması: Getir
En Teknolojik Kargo Markası: Yurtiçi Kargo
En Teknolojik Katılım Bankası: Ziraat Katılım
En Teknolojik Kişisel Bakım Markası: Gratis
En Teknolojik Kredi Kartı: Garanti BBVA
En Teknolojik Küçük Ev Aletleri Markası: Arzum
En Teknolojik Mobil Banka: Garanti BBVA
En Teknolojik Online Alışveriş Markası: Trendyol
En Teknolojik Online Banka: Garanti BBVA
En Teknolojik Otomotiv Markası: Renault
En Teknolojik Sağlık Kurumu: Acıbadem
En Teknolojik Sigorta Markası: Allianz
En Teknolojik Spor Giyim: Adidas
En Teknolojik Süpermarket: Migros
En Teknolojik Telekomünikasyon Markası: Türk Telekom
En Teknolojik Televizyon Markası: Samsung