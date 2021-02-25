Garanti BBVA'ya Tech Brands Turkey araştırmasında ödül

Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey araştırmasında "En Teknolojik Banka" kategorisinde Garanti BBVA ödüle layık görüldü.

NielsenIQ Türkiye'nin yapmış olduğu araştırma sonucunda, 26 farklı sektörde Türkiye'nin en teknolojik markaları belli oldu. Türkiye'nin bankacılık alanındaki güçlü markalarından olan Garanti BBVA, Tech Brands Turkey araştırmasında EnTeknolojik Banka ' kategorisindeödülünün sahibi oldu.

TECH BRANDS TURKEY'DE TÜRKİYE'NİN EN TEKNOLOJİK MARKALARI SEÇİLDİ

NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile gerçekleştirilen Tech Brands Turkey'de Türkiye'nin en teknolojik markaları seçildi.

NielsenIQ Türkiye'nin yapmış olduğu araştırma sonucunda, 26 farklı sektörde Türkiye'nin en teknolojik markaları belli oldu.

Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey araştırmasında "En Teknolojik Banka" kategorisinde Garanti BBVA ödüle layık görüldü.

Pazarlamasyon ve Nielsen iş birliği ile düzenlenen, 26 farklı sektörde Türkiye'deki markaların teknoloji alanındaki tüketici marka algısını araştıran bir ödül programı olan Tech Brand Turkey'in sahipleri, herhangi bir başvuru olmadan halk tarafından seçildi.

Tech Brands Turkey araştırması, Nielsen Türkiye'nin kontrolünde, Türkiye temsili 12 ilde A, B, C1, C2 SES grupları ile gerçekleştirildi. Türkiye'nin en teknolojik markaları; açık uçlu sorularla Türkiye genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak hazırlanan raporun sonucunda belirlendi.

Türkiye'nin en teknolojik markalarının belirlendiği ödüller; Tech Brands Turkey araştırması sonucunda toplamda 26 kategoride sahiplerini buldu. Türkiye genelinde 12 ilde ve 1.000 kişilik tüketici kitlesi ile gerçekleştirilen araştırmada, Garanti BBVA, "En Teknolojik Banka" kategorisinde birinci seçilen marka oldu.

TECH BRANDS TURKEY'DE KAZANANLAR ŞU ŞEKİLDE:

En Teknolojik Banka: Garanti BBVA



Türkiye'nin En Teknolojik Yerli Markası: Arçelik

Covid-19 Döneminin En Teknolojik Markası: Arçelik

En Teknolojik Akaryakıt Markası: Opet

En Teknolojik Beyaz Eşya Markası: Arçelik

En Teknolojik Bilgisayar Markası: Casper

En Teknolojik Cep Telefonu Markası: Samsung

En Teknolojik Ev Giyim: LC Waikiki

En Teknolojik Ev Temizlik Malzemeleri: Domestos

En Teknolojik Havayolu Şirketi: Türk Hava Yolları

En Teknolojik Hızlı Teslimat Uygulaması: Getir

En Teknolojik Kargo Markası: Yurtiçi Kargo

En Teknolojik Katılım Bankası: Ziraat Katılım

En Teknolojik Kişisel Bakım Markası: Gratis

En Teknolojik Kredi Kartı: Garanti BBVA

En Teknolojik Küçük Ev Aletleri Markası: Arzum

En Teknolojik Mobil Banka: Garanti BBVA

En Teknolojik Online Alışveriş Markası: Trendyol

En Teknolojik Online Banka: Garanti BBVA

En Teknolojik Otomotiv Markası: Renault

En Teknolojik Sağlık Kurumu: Acıbadem

En Teknolojik Sigorta Markası: Allianz

En Teknolojik Spor Giyim: Adidas

En Teknolojik Süpermarket: Migros

En Teknolojik Telekomünikasyon Markası: Türk Telekom

En Teknolojik Televizyon Markası: Samsung