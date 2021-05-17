Garanti BBVA, Veri Merkezi Tier IV Gold Sertifikası ile dünyanın sayılı veri merkezleri arasında yerini aldı

Garanti BBVA, veri merkezi sürekliliği için standartlar geliştirilen Uptime Institute tarafından Tier IV Gold-Operasyonel Sürdürülebilirlik Sertifikası'na layık görülerek dünyada bu sertifikaya sahip 16 veri merkezi arasında yer aldı.

Garanti BBVA, veri merkezi sürekliliği için standartlar geliştirilen Uptime Institute tarafından Tier IV Gold-Operasyonel Sürdürülebilirlik Sertifikası'na layık görülerek dünyada bu sertifikaya sahip 16 veri merkezi arasında yer aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, İstanbul Pendik'te kurulu veri merkezinde sürdürdüğü çalışmalarla dünya çapında önemli bir başarıya imza attı.

Garanti BBVA, veri merkezi sürekliliği için standartlar geliştirilen Uptime Institute tarafından Tier IV Gold-Operasyonel Sürdürülebilirlik Sertifikası'na layık görülerek dünyada bu sertifikaya sahip 16 veri merkezi arasında yer aldı. Söz konusu sertifika, Garanti BBVA'nın kritik görevler sürdürdüğü veri merkezinde kalite ve uygulamaya olan yüksek bağlılığını ortaya koyarken, sahip olduğu dijital altyapı ve operasyon kültürünün, stratejik iş hedeflerini doğrudan desteklediğini de ifade ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA'nın bugün Türkiye'de ve dünyada teknolojisiyle fark yaratan bir banka olmasında, Türk finans sektöründeki birçok teknolojik ilke imza atmış ve tüm fonksiyonlarıyla tam bir 'IT Center' olarak hizmet veren Garanti BBVA Teknoloji'nin rolü çok büyük. Milyonlarca müşterimize 7/24 tam zamanlı, kesintisiz ve yüksek güvenlikli bir sistem sunmanın yolu, dünyanın en yüksek standartlarına sahip kusursuz bir altyapıdan geçiyor. Bu kapsamda Garanti BBVA Veri Merkezi'nin operasyonel sürdürülebilirliğini mükemmelleştirmek adına önemli yatırımlar gerçekleştirdik.

Grubumuz, BBVA'nın 2018 yılında global ölçekte başlattığı DESR (Data Center Electric Supply Reinforcement) projesiyle uyumlu olarak yürüttüğümüz Operasyonel Sürdürülebilirlik Sertifika süreci, bu yatırımların kritik bir adımı oldu. Bunun karşılığını, veri merkezi teknik altyapımızın eriştiği olgunluğu en iyi şekilde ifade eden, uluslararası geçerliliği olan ve en üst düzeyde tescillenmiş Tier IV Gold-Operasyonel Sürdürülebilirlik Sertifikası ile almaktan son derece onur duyuyoruz. Bu sertifikasyon sürecini, başvurup aldığımız bir ödül olmaktan ziyade, BBVA Grubu ve Bankamız stratejisinin bir parçası olarak yoğun çalışmalar sonucu elde ettiğimiz bir kazanım kabul ediyoruz. Türkiye'de bu sertifikayı almış iki bankadan biriyiz ve aynı zamanda dünyada sadece 16 veri merkezi bu sertifikaya sahip durumda. Saygınlığının yanında Garanti BBVA'nın teknolojik gücünün de ifadesi olan bu sertifikayla birlikte her boyutta kusursuz hizmet anlayışına olan bağlılığımızı bir kez daha göstermiş olduk."

Verilen bilgiye göre, Uptime Institute Operasyonel Sürdürülebilirlik Sertifikası (TCOS), veri merkezi sahiplerine, operatörlerine ve yöneticilerine, veri merkezi operasyonlarına özgü öncelikli çalışmaların ve risklerin bir değerlendirmesini sağlıyor, etkili ve verimli operasyonlar için temel bir kılavuz görevi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz